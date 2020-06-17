Держфінмоніторинг у 2020-му направив до правоохоронних органів 60 справ про податкові махінації на суму близько 30 млрд

Від початку цього року в Україні в правоохоронні органи було направлено 60 матеріалів щодо податкових злочинів на загальну суму майже 30 млрд гривень. Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму і його фінансування, шахрайства тощо.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, передає Цензор.НЕТ.

"Ухилення від сплати податків здійснюється через так звані "скрутки", а для отримання готівки можуть бути задіяні підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які своєю чергою "продають" необліковану готівку, проводячи операції "зустрічних потоків"", - повідомляють у ДСФМУ.

Зазначається, що від початку 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі злочинами у податковій сфері з використанням механізмів "транзиту", "скруток" та "зустрічних потоків". Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 29,9 млрд грн. Зазначені матеріали були направлені до СБУ, ОГП, ДФС, ДБР, НАБУ та НПУ.

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