Держфінмоніторинг у 2020-му направив до правоохоронних органів 60 справ про податкові махінації на суму близько 30 млрд
Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, передає Цензор.НЕТ.
"Ухилення від сплати податків здійснюється через так звані "скрутки", а для отримання готівки можуть бути задіяні підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які своєю чергою "продають" необліковану готівку, проводячи операції "зустрічних потоків"", - повідомляють у ДСФМУ.
Зазначається, що від початку 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі злочинами у податковій сфері з використанням механізмів "транзиту", "скруток" та "зустрічних потоків". Сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 29,9 млрд грн. Зазначені матеріали були направлені до СБУ, ОГП, ДФС, ДБР, НАБУ та НПУ.