Новини

Кулеба про статус партнера з розширеними можливостями для України: "Свербіли руки у декого цю процедуру порушити"

5 34813
Кулеба про статус партнера з розширеними можливостями для України: "Свербіли руки у декого цю процедуру порушити"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що деякі країни-члени НАТО не хотіли надавати Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МЗС, рішення про приєднання України до програми партнерства з розширеними можливостями вважалося ухваленим, якщо ніхто із членів Альянсу до певної дати не висловив заперечень.

"Процедура тривала кілька днів. Ми знаємо, що свербіли руки у декого цю процедуру порушити, але все ж вдалося запобігти цьому сценарію. Це не було зроблено", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі відреагували на новий статус України в НАТО: Не сприяє зміцненню безпеки в Європі

Водночас він не уточнив, яка саме країна або країни виступали проти приєднання України до програми.

Кулеба наоголосив, що Україна змогла досягти консенсусу в НАТО з цього питання, попри опір "впливових гравців".

"Ми показали, що навіть із найскладніших питань, коли дуже впливові гравці кажуть "Ні", ми змогли перетворити "Ні" на "Так". А це значить, що ми щодо будь-якого питання взаємодії України з НАТО можемо досягати такого результату", - вважає міністр.

Читайте: Росія порушує Основоположний акт НАТО-РФ, зокрема, здійснюючи агресивні дії в Україні, - Столтенберг

"Повірте мені, це була дуже складна, але з точки зору дипломатії захоплива історія. Я радий, що для України вона закінчилася позитивно", - підсумував Кулеба.

12 червня Україні було надано статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Цей статус надає нашій країні доступ до нових навчань, поглиблює обмін розвідданими і підвищує рівень сумісності України та Альянсу. Він не означає початку членства України в НАТО і не є альтернативою членству - Україна зможе приєднатися до Альянсу пізніше.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 4277

    Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718Російській акторці, яка співала в Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну
    ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ 2020, 23:58

    Кулеба о статусе партнера с расширенными возможностями для Украины: "Чесались руки у некоторых эту процедуру нарушить" - Цензор.НЕТ 5718

    Міністерство культури прибрало з переліку заборонених на в'їзд в Україну російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим.
    Джерело: http://mkms.gov.ua/files/pdf/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf наказ відомства
    Деталі: Наказ підписала на той час очільниця мінкульту Світлана Фоменко.
    Дослівно: "Оновити перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, вилучивши з нього Катерину Варнаву".
  • Арен Гаспарян f57f273e
    Хоть здесь не обосрались,Слава богу.
  • Татьяна Лайф
    Молодцы! Отличная работа. Спасибо!

    Ещё один 'удар в спину' мордовского неадеквата
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини