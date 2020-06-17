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США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

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Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin. США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - повідомило посольство США.

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США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство 01
США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство 02
США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство 03

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Rusin
    США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство - Цензор.НЕТ 6580США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство - Цензор.НЕТ 916
  • Olga Svitla
    Американська розвідка знає краще, до чого готуватися. Ясно одне, вони не віддадуть Україну російському агресору, і в очі йому не заглядатимуть, не дивлячись на теперішніх.
  • Nickol Nickols
    Это как скажет Главнокомандующий,люди его выбрали,так как он далеко видит. говорят ,что Зеленский посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру и у видел там днепровскую воду...ой не так увидел там мир.
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