США передають Україні обладнання на понад $60 млн, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українським партнерам, включно з раціями, боєприпасами і ракетами Javelin.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin. США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - повідомило посольство США.

Також читайте: В "Укроборонпромі" представили відновлений після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ"





