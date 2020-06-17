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МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції

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МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції
Політичні переслідування п'ятого президента Петра Порошенка і вибіркове правосуддя з боку адміністрації Зеленського створюють кризу для друзів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив відомий канадський журналіст і блогер Майкл МакКей.

Він зазначає, що міжнародним партнерам доведеться вводити санкції проти Офісу Зеленського, водночас підтримуючи боротьбу України проти російської агресії.

"Якщо президент Зеленський заарештує експрезидента Порошенка, друзі України потраплять в кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарати адміністрацію Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців в їхній постійній боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.

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МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Plushka
    Если Зеленский арестует Порошенко,то его не спасёт ничто и никто
  • wake up-UA
    Однодумці...
    МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции - Цензор.НЕТ 1939
  • саша паламарчук
    дограється падаль зелена до шибениці.
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