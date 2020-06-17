МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції
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Політичні переслідування п'ятого президента Петра Порошенка і вибіркове правосуддя з боку адміністрації Зеленського створюють кризу для друзів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив відомий канадський журналіст і блогер Майкл МакКей.
Він зазначає, що міжнародним партнерам доведеться вводити санкції проти Офісу Зеленського, водночас підтримуючи боротьбу України проти російської агресії.
"Якщо президент Зеленський заарештує експрезидента Порошенка, друзі України потраплять в кризу. Нам доведеться знайти спосіб покарати адміністрацію Зеленського за вибіркове переслідування, підтримуючи українців в їхній постійній боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Порошенку.