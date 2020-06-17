Аеропорт "Київ" відновив роботу
Аеропорт запрацював у ніч на 17 червня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Пасажири вже вилетіли із Жулян до Мінська і Дортмунда. Але переважну більшість рейсів, зокрема рейси в Польщу, скасовано.
Польща в ніч на 17 червня відновила міжнародне авіасполучення, але приймає літаки тільки з аеропортів на території держав-членів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі, за винятком Великої Британії, Швеції та Португалії. Згідно з постановою польського уряду, таке правило діятиме до 30 червня.
Згідно з даними онлайн-табло, також не відбудуться рейси із Жулян до Італії, Іспанії, Чорногорії та Греції.
Скасовано вильоти в Португалію, Латвію, Австрію. Попри те, що вранці відбувся рейс у Дортмунд, перельоти в Берлін і Ганновер скасували. Також скасовано денний рейс до Мінська.
Вчасно обіцяють виліт рейсів до Лондона, Меммінгена, Таллінна.
Нагадаємо, з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення. МЗС продовжує домовлятися про відкриття кордонів для бортів з України, поки остаточна домовленість існує з Албанією, США, Великою Британією, Туреччиною і Тунісом.
Аеропорт "Київ" спочатку заявив про відновлення рейсів із 16 червня, але потім скасував усі регулярні міжнародні авіарейси до 03:00 17 червня.