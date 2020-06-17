У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків
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У Бразилії за минулу добу виявлено рекордні 34 918 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це свідчить статистика, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до неї, за добу виявлено 34 918 нових випадків COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні збільшилася до 923 189.
Кількість померлих від наслідків зараження в країні зросла до 45 241, за минулу добу зареєстровано 1282 смерті. Також повідомляється про 441 729 осіб, які вилікувалися.
Таким чином, Бразилія нині на другому місці у світі за захворюваністю на коронавірус після США.
Станом на ранок 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у світі становить 8 264 468. З них 446 135 - летальні, 4 321 498 осіб одужали.