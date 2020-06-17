Новини

У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків

2 30127
У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків
У Бразилії за минулу добу виявлено рекордні 34 918 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це свідчить статистика, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до неї, за добу виявлено 34 918 нових випадків COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні збільшилася до 923 189.

Кількість померлих від наслідків зараження в країні зросла до 45 241, за минулу добу зареєстровано 1282 смерті. Також повідомляється про 441 729 осіб, які вилікувалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні "рекордна" кількість нових і летальних випадків COVID-19 за добу: 758 осіб захворіли, 31 померлий, загалом зафіксовано 33 234 випадки

Таким чином, Бразилія нині на другому місці у світі за захворюваністю на коронавірус після США.

Станом на ранок 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у світі становить 8 264 468. З них 446 135 - летальні, 4 321 498 осіб одужали.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • opus
    Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
  • Andy Jumeirach
    фуле там в бразилии, где много диких абезьян, посмотрите скоко шариёв сегодня вышло в Киеве... вы это зделали, зебуины
  • Павел Яременко
    Идиоту не обязательно быть кремлеботом.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини