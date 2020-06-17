Лікарні на свій розсуд закуповують для лікування COVID-19 ліки, які вважають ефективними, - заступниця міністра Микичак. ВIДЕО

Медзаклади самі вирішують, які ліки для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою їм закуповувати. При цьому вони орієнтуються на затверджений Міністерством охорони здоров'я протокол лікування.

Про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибір препарату - виключно компетенція лікаря. Лікарні закуповують ті чи інші лікзасоби, які вважають ефективними. Варто сказати, що зараз в Україні Національною службою здоров'я контрактуються ті медустанови, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією. Виплачені кошти дозволяють лікарням придбати всі необхідні препарати", - сказала Микичак.

"МОЗ ще на початку епідемії затвердив протокол надання медичної допомоги при коронавірусній інфекції - стандарт (...), щоб наші лікарі могли вибрати той чи інший препарат і включити його в свій протокол лікування пацієнтів. Документ був направлений на те, щоб дати лікарям доступ до препаратів, захистити медиків юридично, оскільки в світі немає препаратів, які діють безпосередньо на коронавірус. Відповідно, в комплексі лікування хворих з COVID-19 лікарі призначають, крім передбачених, і велику кількість ліків, у яких є симптоматична дія", - додала заступниця міністра.

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Микичак також підкреслила, що в Україні через карантин значно впав рівень вакцинації.

"Обсяг вакцинації в Україні зараз занижений, що викликає велику тривогу. Ми спільно з міжнародними організаціями працюємо над тим, щоб інформувати про вкрай високу важливість вакцинації. Карантинні заходи не повинні впливати на вакцинацію", - сказала вона.