Консультативна рада - колективна ідея. Спочатку думали про обраних у 2010-му представників влади, але їх виявилося складно знайти, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак не є автором ідеї про створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі, це результат колективного обговорення.

Про це заявив Єрмак в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я не пам'ятаю, хто конкретно озвучив цю ідею. Ідея народилася під час переговорів. По-моєму, час показав, що я не з боязкого десятка. Якби це була моя ідея, я б сказав. Можливо, у процесі розмови хтось сказав про те, що може бути якась рада в рамках політичної підгрупи, хтось інший запропонував назвати її Консультативною. Тобто не було одного автора ідеї. Так, я як і раніше вважаю, що ніякої "зради" в цьому не було. І завжди говорив, що без підтримки суспільства, без того, щоби суспільство розуміло, що і як ми робимо, не буде ніяких рухів з нашого боку", – зазначив Єрмак.

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За його словами, рішення про Консультативну раду народилося як альтернатива переговорам із так званими представниками ніким не визнаних квазідержавних утворень "ЛНР/ДНР".

"Як тільки почалася моя робота в Нормандському форматі, коли президент Зеленський вступив на посаду, а Леонід Кучма був призначений главою нашої делегації, ми прочитали Мінські угоди й побачили, що там є положення про узгодження трьох законопроєктів із так званими представниками територій. Звісно, відразу постало питання: хто такі ці "представники територій"? Ми побачили, що шість років суспільство годували брехнею, що за одним столом з українською делегацією сиділи так звані представники ніким не визнаних квазідержавних утворень "ЛНР/ДНР". Більш того, у Мінських угодах навіть зафіксовані їхні підписи. За чиєї ініціативи вони там з'явилися – окреме питання… згодом історія відповість на питання, як там з'явилися підписи представників так званих невизнаних республік. Але норма про узгодження в цьому випадку була так сформульована, що ми п'ять місяців морочили собі голову, як її трактувати. Звісно, це була хитрість", – зазначив глава ОП.

За його словами, під час аналізу пункту про узгодження використовувалися різні варіанти.

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"Президент відразу заявив – і в Парижі, і в Мюнхені – що ми проти того, щоби представниками територій вважалися представники ніким не визнаних квазідержавних утворень "ЛНР/ДНР". Ми з ними ніколи ні про що домовлятися не будемо. Розглядалися різні варіанти. Ми пропонували вважати представниками тієї сторони останніх обраних в Україні представників влади у 2010-му році. Але їх виявилося досить складно знайти. Тому ми задекларували: будемо говорити з народом, з представниками громадянського суспільства, що не мають стосунку до невизнаних квазідержавних утворень, які не є терористами, сепаратистами, не брали участі у військових діях, є моральними авторитетами й шановані місцевими жителями. Причому це можуть бути й тимчасово переміщені особи, яким у силу зрозумілих причин довелося покинути тимчасово окуповані території. Тому Консультативна рада – просто назва. Ідея, яка народилася 11 числа як можливий варіант вирішення цієї проблеми", – резюмував Єрмак.

Нагадаємо, від Консультативної ради в результаті відмовилися через критику всередині держави.