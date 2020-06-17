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МОЗ пропонує заборонити косметику з мутагенами і канцерогенами

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МОЗ пропонує заборонити косметику з мутагенами і канцерогенами
Міністерство охорони здоров'я має намір затвердити новий технічний регламент на косметичну продукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"МОЗ розробило нову редакцію проєкту постанови Кабміну про затвердження техрегламенту на косметичну продукцію. Перш за все ми наполягаємо на виключенні мутагенних і канцерогенних речовин із складу такої продукції", - зазначила заступниця голови МОЗ.

За словами заступниці міністра, очікується, що підготовлений Міністерством охорони здоров'я проєкт постанови дозволить гармонізувати техрегулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунути юридичні, адміністративні та технічні бар'єри в торгівлі з країнами ЕСEEST-3.

Читайте: Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Удивительно как это они дошли до такой жизни - запретить канцерогены в косметике. А в еде, продуктах? До этого еще не созрели? А вакцинация недостаточно исследованными и испытанными иностранными вакцинами возможна по вашему? Не созрели до осознания такого вопроса?
  • нетоварищ
    Вы еще кружевные труселя бабам носить запретите. Когда минздраву делать нечего , он яйца лижет. Ковид уже победили, гадюки с чашей?
  • Антип61
    Если попробуете запретить шалычок - Вас саму вместо него сожрут. Не созрел народ до такого. Ну и копчености, шпроты и тп.
    ПС Вы когда последний раз просили в поликлинике отечественную вакцину вместо импортной?
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