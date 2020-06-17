МОЗ пропонує заборонити косметику з мутагенами і канцерогенами

Міністерство охорони здоров'я має намір затвердити новий технічний регламент на косметичну продукцію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"МОЗ розробило нову редакцію проєкту постанови Кабміну про затвердження техрегламенту на косметичну продукцію. Перш за все ми наполягаємо на виключенні мутагенних і канцерогенних речовин із складу такої продукції", - зазначила заступниця голови МОЗ.

За словами заступниці міністра, очікується, що підготовлений Міністерством охорони здоров'я проєкт постанови дозволить гармонізувати техрегулювання косметичної продукції в Україні з європейським законодавством, усунути юридичні, адміністративні та технічні бар'єри в торгівлі з країнами ЕСEEST-3.

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