Чоловік відкрив стрілянину із "Сайги" посеред вулиці в Дрогобичі, - поліція. ФОТО

У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, який стріляв посеред вулиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відділ комунікації поліції Львівської області.

16 червня близько 13.00 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що посеред проїзної частини дороги на вулиці Грушевського у райцентрі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, схожої на автомат.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів, а також керівництво Дрогобицького відділу поліції. На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав із собою зброю, схожу на карабін "Сайга". Також попередньо встановлено, що затриманий стріляв у повітря.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.



Фото: сайт поліції

Досудове розслідування триває.

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