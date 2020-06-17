Терориста Пастухова, причетного до вбивства контррозвідника СБУ Хараберюша, затримано в зоні ООС. ФОТО

Днями в зоні ООС затримали двох мешканців Мар'їнки, які рухалися в бік позицій ЗСУ. Один із них - Сергій Пастухов 1982 року народження - причетний до вбивства полковника СБУ Олександра Хараберюша і раніше вже затримувався, але був звільнений у межах обміну полоненими.

Про це повідомив у своєму блозі на Цензор.НЕТ журналіст, військовий Михайло Ухман.

"За кілька тижнів до вбивства нашого полковника Пастухову передали вибухівку, яку він згодом віддав терористці Юлії Прасоловій. Саме вона заклала вибухівку під автомобіль Олександра Хараберюша. За сприяння тероризму Пастухову присудили 12 років ув’язнення, проте внаслідок домовленостей Зеленського з Путіним, злочинець відправився на окуповану територію", - повідомляє Ухман.

За словами журналіста, Пастухова відправили разом з напарником Сьомкіним розвідати позиції українських військ.

"Коли бійці ЗСУ затримали цих двох телепнів, Пастухов раптово почав нервувати і непевно бурмотіти: "Не віддавайте мене СБУ", "Краще пристреліть тут" і так далі", - пише Ухман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал ФСБ уродженець України Мінаєв відправив друга вбивати українців, а тепер мститься за його ліквідацію

Він повідомив, що нині Пастухов перебуває в Маріуполі, де з ним проводяться слідчі дії.

"Цікаво, що російські окупанти вже відреагували на зникнення свого найманця і заявили, що він просто купався, а бійці ЗСУ його затримали незаконно", - додав Ухман.

Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

Дивіться також: Цього дня три роки тому загинув один з найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш. ВIДЕО

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).