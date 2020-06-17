Справу проти мене закрили, - мер Черкас Бондаренко. ДОКУМЕНТ

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко опублікував документ з Офісу Генерального прокурора, який свідчить, що єдине кримінальне провадження проти нього вже закрито.

Документ Бондаренко оприлюднив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдине кримінальне провадження, порушене проти мене скандальним експрокурором області Сергієм Овчаренком, закрите. Інших кримінальних проваджень, в яких містяться дані про притягнення мене до кримінальної відповідальності як підозрюваного чи обвинуваченого не встановлено", - написав Бондаренко.

"Вважаю, що за свої слова потрібно відповідати перед законом рівною мірою і Президенту, і меру, і пересічному громадянину", - додав він.

У відповіді Офісу Генерального прокурора на запит Бондаренка зазначено, що кримінальна справа проти нього була порушена 23 серпня 2018 року.

Також читайте: МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін

"Згідно з даними системи, в зазначеному кримінальному провадженні ухвалено рішення про його закриття", - сказано в документі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко - Зеленському: Вам на місцевих виборах тут нема чого ловити. Чекаємо. ВIДЕО