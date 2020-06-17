Протокол про Консультативну раду не має жодної сили, але це дозволило нам повернути 20 громадян України, - Єрмак

Підписи Андрія Єрмака з українського боку і Дмитра Козака - з російського під домовленістю про створення Консультативної ради при ТКГ не несуть ні юридичної, ні моральної сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Офісу Президента заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Жодної сили вони не мають. Там не стоїть підпис. Там є просто слово "згоден"", - зазначив Єрмак.

Але вже це, за його словами, дозволило здійснити обмін утримуваними особами і повернути 20 громадян України.

"Протокол про Консультативну раду - що тоді, що зараз - не має ніякої сили. Але це дозволило нам здійснити обмін полоненими і повернути 20 наших громадян. Я вважаю, що це було того варте. Я радий, що суспільство уважно стежить за всіма процесами. Ми змогли повернути людей, підбадьорити Мінський процес і зайняти домінуючу позицію. Коли суспільство побачить, які люди будуть з'являтися в межах ТКГ, будь-які підозри і натяки на зраду розвіються", - упевнений голова Офісу президента.

Будь-яку критику в межах Мінського процесу Андрій Єрмак, за його словами, сприймає по-філософськи.

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"Я це сприймаю по-філософськи. Переконаний, що ті люди, які сьогодні ставляться до всього зі скепсисом, побачивши результат, до якого ми рухаємося, нехай і не скажуть відкрито, але точно подумають: "Чорт, я був неправий, даремно я так думав"", - зазначив він, додавши, що результат - це: "Припинення війни на наших умовах. Кордон під нашим контролем. Повернення наших територій. У майбутньому - повернення Криму".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відкинув створення Консультативної ради в ТКГ з питань Донбасу.

"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - заявив віцепрем'єр.