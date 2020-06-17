Професорам, доцентам і аспірантам знову дозволять лікувати пацієнтів, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розробило документи, які дозволять науковцям повернутися до лікувального процесу. Уряд може затвердити їх на найближчому засіданні.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми очікуємо прийняття відповідних постанов Кабміну. ​​Це стосується насамперед участі науково-педагогічних працівників, в тому числі асистентів, доцентів, професорів, аспірантів у лікувальному процесі на клінічних базах, тобто, лікарнях. Мабуть, уже всім відомо, тому що багато про це йдеться, порушується це питання дуже доречно: кафедральні працівники, працівники вищих медичних навчальних закладів залишилися поза реалізацією медичних гарантій, а фактично - поза лікувальним процесом", - сказала заступниця міністра.

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Микичак зазначила, що наразі МОЗ працює над підзаконними актами, постановою Кабміну про клінічні заклади охорони здоров'я, про бази стажування.

"Таким чином, ми зможемо повноцінно співпрацювати у всіх юридичних рамках з науково-педагогічними працівниками вищих навчальних медичних закладів. Йдеться про ведення пацієнтів, про консиліуми, про експертну допомогу, про виїзди консультативних бригад", - зазначила Микичак.