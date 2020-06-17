Професорам, доцентам і аспірантам знову дозволять лікувати пацієнтів, - МОЗ
Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми очікуємо прийняття відповідних постанов Кабміну. Це стосується насамперед участі науково-педагогічних працівників, в тому числі асистентів, доцентів, професорів, аспірантів у лікувальному процесі на клінічних базах, тобто, лікарнях. Мабуть, уже всім відомо, тому що багато про це йдеться, порушується це питання дуже доречно: кафедральні працівники, працівники вищих медичних навчальних закладів залишилися поза реалізацією медичних гарантій, а фактично - поза лікувальним процесом", - сказала заступниця міністра.
Микичак зазначила, що наразі МОЗ працює над підзаконними актами, постановою Кабміну про клінічні заклади охорони здоров'я, про бази стажування.
"Таким чином, ми зможемо повноцінно співпрацювати у всіх юридичних рамках з науково-педагогічними працівниками вищих навчальних медичних закладів. Йдеться про ведення пацієнтів, про консиліуми, про експертну допомогу, про виїзди консультативних бригад", - зазначила Микичак.