За добу в Києві зафіксовано 41 випадок COVID-19, дві людини померли, всього 4 026 випадків інфікування, - Кличко

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у столиці перевищила 4 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили COVID-19 збільшилась на 41 людину. Двоє людей померли", - зазначив мер.

На сьогодні в столиці вже 4 026 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих 26 жінок віком від 20 до 81 року і семирічна дівчинка. А також 10 чоловіків від 25 до 75 років і четверо хлопчиків віком від 1 до 6 років. Захворіли в тому числі і троє медиків.

Також дивіться: Лікарні на свій розсуд закуповують для лікування COVID-19 ліки, які вважають ефективними, - заступниця міністра Микичак. ВIДЕО

У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 66 осіб. Всього коронавірус побороли 1 230 жителів столиці.