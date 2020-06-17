Київ посилює контроль за дотриманням карантинних заходів та правил безпеки, - Кличко

Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування та побутових послуг.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони", - зазначив Кличко.

Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил складають протокол про адміністративне порушення.

"Нагадаю, штрафи за такі порушення для громадян становлять від 17 до 51 тисячі гривень, А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень заклад можуть закрити - до їхнього усунення. За місяць роботи групи перевірили понад 2 тис. об’єктів. Було складено 325 протоколів про порушення", - додав Кличко.

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