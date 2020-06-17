Парламент підтримав звіт ТСК щодо нападів на Гандзюк та інших активістів

Верховна Рада прийняла звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів в 2017-2018 роках.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 307 народних депутатів.

Далі звіт ТСК оприлюднять у газеті "Голос України", направлять президенту, голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, Офісу генпрокурора, СБУ, МВС, Нацполіції - для розгляду і реагування в межах компетенції.

Всі відомства, крім глави держави, повинні в 2-тижневий термін проінформувати Верховну Раду за результатами розгляду матеріалів Тимчасової слідчої комісії.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.