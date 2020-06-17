12% захворілих на COVID-19 киян - медики, - Кличко

У Києві 12 % від усіх хворих на коронавірус мешканців міста - медики. Загалом на коронавірус захворіли 582 медики. Майже половина з них видужали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Зазначу, що загалом за період пандемії в столиці захворіли 582 медичні працівники. Тобто 12 відсотків від усіх інфікованих киян. Переважна більшість з них підхопили вірус на роботі. Сьогодні в стаціонарах перебувають 32 медики. Інші – лікуються на самоізоляції", - заявив мер Києва.

За словами Кличка, вже одужали 249 медичних працівників і вже вийшли на роботу – рятувати здоров'я та життя киян.

"Я закликаю всіх допомогти нашим лікарям, медсестрам, молодшому медичному персоналу. Ми можемо це зробити, дотримуючись простих і таких необхідних правил безпеки", - наголосив мер.

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