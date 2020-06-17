Через блокпост навпроти "Станиці Луганської" найманці пропускають людей за списками, через блокпост навпроти "Мар'їнки" не пускають взагалі

Російські найманці на Донбасі продовжують заважати пропуску громадян на окуповані території.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Через блокпост навпроти КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування окупанти пропускають людей за списками. Двох громадян за минулу добу не пропустили, тому що їх не було в списках.

Загалом за добу прикордонники пропустили в бік окупованих територій 81 особу. На вхід на контрольовану територію України оформлено 76 осіб.

"Сьогодні, станом на 11:00, через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію прослідувало 68 осіб", - йдеться в повідомленні.

Пропускні операції здійснюються із 07:00 до 18:00,

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На КПВВ "Мар'їнка" очікують пропуску 8 осіб.

"Окупанти пропуск не здійснюють. Вчора особа, що намагалася перетнути лінію розмежування, повернулася через відмову бойовиків ОРДО. Перед блокпостом бойовиків залишалося 2 людини в автомобілі, які очікують на пропуск на тимчасово окуповані території з 11 червня", - повідомляють прикордонники.

Пропускні операції на КПВВ "Мар'їнка" здійснюються з 11:00 до 14:00.

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