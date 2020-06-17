В.о. глави ОГХК Макарова відсторонили за станом здоров'я, - ФДМ
Про це в Фонді держмайна повідомили у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на той факт, що Макаров з 8 квітня 2020 року перебуває на лікарняному, стосунку до управління компанією фактично не має, наказом Фонду від 25 травня 2020 р. №886 Макаров був відсторонений від виконання обов'язків голови правління "ОГХК", - сказано в повідомленні.
У Фонді уточнили, що з ініціативою відсторонення Макарова за станом здоров'я в відомство звернулося правління "ОГХК" 20 травня.
ФДМ нагадав, що 8 квітня отримав звернення Макарова, що за станом здоров'я повноваження в.о. голови правління буде здійснювати його перший заступник Пітер Девіс, про що було зроблено відповідний запис у єдиному держреєстрі.
ОГХК реалізує продукцію більш ніж в 30 країн світу. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки. Статутний капітал ПрАТ - 1,944 млрд грн.
Уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до переліку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Потім приватизацію компанії Фонд держмайна переніс на 2018 рік, пізніше приватизацію перенесли ще раз.
17 квітня сталася спроба рейдерського захоплення підприємства.