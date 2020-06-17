Група представників України в делегації ТКГ буде розширена, - Єрмак

Група представників України в межах Тристоронньої контактної групи буде розширена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LB.ua", розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Поміняти склад делегації - право України. Ми його поміняли, затвердили, отримали підтримку з боку французьких, німецьких партнерів. Таке саме наше суверенне право - як однієї зі сторін Тристоронньої контактної групи - запросити до роботи експертів, запрошених гостей, кого завгодно. Так ось, група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена. Їх буде набагато більше", - зазначив Єрмак.

При цьому він не зміг назвати точну кількість учасників.

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"Цифри можуть варіюватися. Керівники нашої делегації будуть формувати групу цих представників, залежно від аспекту обговорень. Їхня основна мета - консультації, участь в обговоренні законодавчих актів. Логіка така: в Мінську є чотири групи. Серед них - політична, в якій розглядаються три законодавчі акти. У Мінських угодах прописано, що законодавчі акти повинні бути узгоджені з представниками територій.

Але не прописана процедура узгодження, не прописано, хто такі представники територій і так далі. З цього тупика потрібно виходити.

Ми бачимо цей вихід таким чином: разом з трьома сторонами переговорів присутні представники кожної зі сторін. З нашого боку, я вже говорив, це можуть бути: представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не мають стосунок до "ЛНР / ДНР", не брали участі у військових діях, на їхніх руках немає крові тощо. Або це тимчасові переселенці, які вимушено поїхали, або люди, які - в силу свого місця народження - мають юридичну прив'язку конкретно до цих територій", - розповів глава Офісу Президента.

Ці люди, за словами Єрмака, проходитимуть ротацію. Чи проходитимуть ротацію недавно визначені радниками делегації України в ТКГ, поки невідомо.

"Можливо, вони будуть постійними представниками і до них буде додаватися хтось ще. Зараз на це питання я відповісти не можу. Все буде залежати від конкретних аспектів, тому що для обговорення кожного конкретного закону потрібні різні представники. Десь юристи, десь фахівці з інших сфер", - зазначив глава Офісу Президента.