Новий спалах COVID-19 у Пекіні, українцям не радять відвідувати китайську столицю

Посольство України в Китаї закликає громадян утриматися від поїздок до Пекіна у зв'язку з новим спалахом COVID-19 в цьому місті.

Відповідне звернення опубліковане на сайті диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ.

У посольстві повідомили, що 11 червня в Пекіні вперше за 56 діб був діагностований випадок коронавірусної хвороби. За час, що минув з тієї дати, в китайській столиці виявлено 138 інфікованих громадян. Місцева влада пов'язує цей спалах з великим оптовим продуктовим ринком Сіньфаді, розташованим у районі Фентай.

"У зв’язку з зазначеним, китайською владою було введено ІІ рівень реагування на надзвичайну ситуацію у м. Пекін та вжито невідкладні протиепідемічні заходи: до близько 7 200 житлових мікрорайонів (ком’юніті) району Фентай були направлені майже 100 000 співробітників епідемічного контролю, а самі мікрорайони переведені у "режим управління військового часу". Продезінфіковано 276 продуктових ринків столиці та 33 173 закладів громадського харчування. Понад 200 000 осіб протестовані на наявність нуклеїнових кислот вірусу. Обмежено внутрішньодержавне транспортне сполучення зі столицею та припинено навчання у пекінських школах, які на поточний момент вже встигли повернутися до нормального функціонування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в диппредставництві, незважаючи на те, що кількість виявлених хворих в Пекіні на тлі глобальної кількості випадків коронавірусної хвороби (близько 8 млн) видається мізерною, китайська влада вкрай стурбована нинішньою ситуацією.

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У зв'язку з цим Посольство України в КНР нагадало співвітчизникам, які перебувають на території Китаю, свої попередні рекомендації:

- приєднатися до WeChat-групи "Захист" відповідно до провінції свого перебування;

- утриматися наразі від поїздок до Пекіна, а у разі перебування в столиці Китаю – по можливості залишатися вдома та обмежити контакти з іншими громадянами;

- дотримуватись правил особистої гігієни й соціального дистанціювання та використовувати засоби індивідуального захисту під час перебування у громадських місцях;

- неухильно виконувати рекомендації місцевих органів влади.

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У разі погіршення самопочуття або появи симптомів грипу чи ГРВІ у вас або ваших знайомих – мінімізувати контакти з іншими людьми, невідкладно звернутися до найближчого медичного закладу та інформувати Посольство за телефоном "гарячої лінії" (+86) 137 0123 0647.