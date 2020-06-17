Акція в центрі Києва: за протиправні дії поліцейські затримали кількох людей

За протиправні дії під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські затримали кількох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє відділ комунікації поліції в м.Києві.

"Близько 12 години агресивно налаштовані молоді люди кинули кілька димових шашок у сторону колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, і застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували і затримали декількох осіб. Зараз їх доставляють до територіального управління поліції. Після проведення перевірки дій правопорушників буде дана правова оцінка", - сказано в повідомленні.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і правопорядок і закликають громадян дотримуватися вимог чинного законодавства і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

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