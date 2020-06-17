Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, - "слуга народу" Арахамія

В Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Процес підвищення відбуватиметься в кілька етапів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами нардепа, підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, оскільки швидко це зробити неможливо.

"Такі плани є. Наскільки мені відомо, там у два етапи буде підвищено. Але більше деталей, треба міністра питати. Чому швидко це не можна зробити, тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив’язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати", - пояснив він.



Нагадаємо, міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що в Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Також вона прогнозувала збільшення мінімальної заробітної плати.

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Раніше Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям.



Крім того, парламент планує збільшити розмір виплат дітям з інвалідністю.

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