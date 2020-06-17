Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, - "слуга народу" Арахамія
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За словами нардепа, підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, оскільки швидко це зробити неможливо.
"Такі плани є. Наскільки мені відомо, там у два етапи буде підвищено. Але більше деталей, треба міністра питати. Чому швидко це не можна зробити, тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив’язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати", - пояснив він.
Нагадаємо, міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що в Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Також вона прогнозувала збільшення мінімальної заробітної плати.
Раніше Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям.
Крім того, парламент планує збільшити розмір виплат дітям з інвалідністю.