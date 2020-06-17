Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд в Україну на підставі листа СБУ, - заява Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики пояснює, що російська акторка і телеведуча Катерина Варнава була вилучена з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці і яким заборонено в'їзд в Україну, на підставі подання СБУ.

Про це йдеться в роз'ясненні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"13 березня 2020 року до Міністерства надійшов лист СБУ від 06.03.2020 № 2/5-331нт щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, російської телеведучої та кіноактриси Варнави Катерини Володимирівни. Відповідно до частини п'ятої статті 15 Закону України "Про кінематографію", Міністерство культури та інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, виключно на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тобто виключно за поданням Служби безпеки України відповідним наказом МКІП від 18 березня Катерину Варнаву було виключено з переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено. Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення", - йдеться в заяві Мінкульту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російській акторці Варнаві, яка співала в окупованому Криму про Путіна, дозволили в'їзд до України. ДОКУМЕНТ

У травні 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила Катерині Варнаві в'їзд в Україну строком на 5 років. Учасниці Comedy Woman, в тому числі й Варнава, у 2016 році на концерті у Криму співали пісню про президента Росії Володимира Путіна. У лютому 2020 року стало відомо, що у 2019 році Державне агентство України з питань кіно заборонило демонструвати фільм "Вісім перших побачень" від 2012 року, в якому грала Катерина Варнава. Одним із продюсерів і сценаристів фільму був президент України Володимир Зеленський, який також грав у ньому одну з головних ролей.