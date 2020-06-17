Новини

Уряд піде у відставку, якщо цього вимагатимуть Зеленський або "Слуга народу", - депутат СН Качура

1 18730
Уряд піде у відставку, якщо цього вимагатимуть Зеленський або "Слуга народу", - депутат СН Качура
Депутати правлячої фракції домовилися з прем'єр-міністром Шмигалем, що затвердження Радою Програми уряду не надає Кабміну річний імунітет. Шмигаль під відеозапис пообіцяв, що сам напише заяву про відставку, якщо цього вимагатимуть президент або СН.

Про це журналістам сказав народний депутат Олександр Качура (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, існує домовленість, що після голосування за Програму діяльності уряду ще буде План діяльності уряду, в якому будуть деталізовані завдання Кабінету міністрів.

"Ми домовилися всередині фракції, що той імунітет, який надається зараз уряду, після того, коли ми проголосуємо програму, він не буде індульгенцією", - сказав Качура.

Він повідомив, що "ми домовилися з прем’єр-міністром, що в разі, якщо всередині нашої політичної фракції виникне недовіра до прем’єр-міністра, то він самостійно піде у відставку. І це ми зафіксували".

Читайте також: У Раді тривають дискусії щодо програми дій Кабміну: суперечить меморандуму з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

За словами Качури, є відеозапис домовленості, що Шмигаль сам напише заяву і піде з посади, якщо надійде така вимога від президента та фракції "Слуга народу".

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Who's Here
    А если народ уже требует от Зеленского уйти или хотя бы сделать досрочные выборы президента?
  • Evgeny N
    По тому зеленому закону бубочка від імпічменту захищений краще, ніж Конституція від змін.
  • Evgeny N
    Свині то взагалі - худоба, а худоба народом бути не може. Популяцією, стадом, сворою - так, але не народом. Чи вас цьому в Трускавці не вчили? То може хоча б шкільну програму згадаєте?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини