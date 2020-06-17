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В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак

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В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак
Офіс Президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з імплементованою в нього "формулою Штайнмаєра".

Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми представили перший закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" з імплементованою "формулою Штайнмаєра". Далі ми його обговорюємо з нашими представниками територій, вони висловлюють свою думку", - розповів Єрмак.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 133133
    Вот и приехали потихонечку ...
  • Solo
    Ермак-таки получит звание "Героя России".
  • Леонид Богданов
    особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера" под управлением и контролем РФ...

    именно для этого зебилов и наССЫщали с г+г...
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