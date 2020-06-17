Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія

Результати праймеріз серед кандидатів від партії "Слуга народу" на посаду київського мера стануть відомі в кінці липня.

Про це глава фракції Давид Арахамія сказав журналістам в середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Соціологічний праймеріз, так званий, буде ближче до кінця наступного місяця, щоб вже розуміти всю ситуацію. У всіх інших політичних партій також будуть відомі кандидати. І буде фінальне, остаточне рішення вже після цього", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що участь у праймеріз від "Слуги народу" мають намір прийняти 5 осіб: Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура, Олександр Ткаченко та Ірина Верещук.

При цьому Арахамія допустив, що Олександр Ткаченко, який став нещодавно міністром культури та інформації, відмовиться від наміру балотуватися на посаду мера.

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"У мене немає документа, який би свідчив про те, що він (Ткаченко. - Ред.) відкликав (свою кандидатуру. - Ред.), тому я його і називаю. Але є велика ймовірність, що його не буде", - сказав глава фракції.