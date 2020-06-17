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МОЗ занепокоєний зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19

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МОЗ занепокоєний зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19
Міністерство охорони здоров'я висловлює стурбованість зниженням рівня вакцинації в Україні під час пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микичак.

"Питання вакцинації було проблемним для України і в доепідемічний період. Страх захворіти тією чи іншою інфекційною хворобою, тривога, що можливе перебування хвороби в інкубаційному періоді може впливати на наслідки вакцинації й викликати побічні дії – це все мало свій вплив на населення. Тому обсяг вакцинації в Україні нині знижений. Це викликає велику тривогу Міністерства охорони здоров’я", – наголосила Микичак.

Вона зауважила, що вакцинація є єдиним доказовим методом запобігання і профілактики інфекційних захворювань, особливо в дитячому віці.

"Наголошую на тому, що карантинні заходи не мають впливати на звернення кожного за тим, щоб провести вакцинацію", – сказала Микичак.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Роман Самойленко a21e0f24
    Как такой лютый треш можно осознать? Где вероятнее всего подхватить ковид? - правильно, в больничке, ибо здоровые люди туда ходят очень редко. Приди уколись - уйди с ковидом))) идиотизм
  • Роман Самойленко a21e0f24
    А минздрав не обеспокоен, что 20% заболевших - это медики? Так шо вы хотите?
  • Лариса fb3d953c
    Вакцинация во время пандемии -это преступление, а Минздрав обеспокоен что это преступление не такое активное.
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