Новини

Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль

9 50016
Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин до 31 липня.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на зростання кількості хворих на коронавірус ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Крім того, ми розглянемо запропонований Міністерством охорони оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в певних регіонах, якщо цього потребує ситуація", - зазначив прем'єр.

Читайте також: Уряд піде у відставку, якщо цього вимагатимуть Зеленський або "Слуга народу", - депутат СН Качура

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • susanin
    А 31 июля какого года?
  • Роман Самойленко a21e0f24
    шо исче спиз..ть хотите?
  • Светлана Науменко
    Обстоятельства "болезни" Елены Зеленской становятся все загадочнее. Все это скрыто таким плотным покровом тайны, недомолвок и откровенной лжи, что становится удивительным, даже при этой власти.
    Что мы имеем
    1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
    2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
    3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
    4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
    5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
    Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
    Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини