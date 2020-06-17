Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці
Про це заявив професор інституту вірусології медичного відділення Уханьского університету Ян Чжаньці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"В процесі еволюції інфективність вірусу може посилюватися, а може слабшати. Але я вважаю, що виявлений на ринку "Сіньфаді" коронавірус SARS-CoV-2 більш заразний, ніж той, що був на ринку "Хуанань" в Ухані", - заявив учений.
Раніше в Пекіні виявили локальний випадок зараження коронавірусом. Під час перевірки джерело коронавірусної інфекції знайшли на дошці, яку використовували для оброблення імпортованого лосося на ринку Сіньфаді. На наступний день COVID-19 виявлений у двох працівників у Китайському центрі дослідження м'ясної продукції.
Повідомляється, що в районі Фентай, де розташований ринок, ввели режим воєнного часу, щоб не дати ситуації вийти з-під контролю. Спалах коронавірусу було зафіксовано на ринку 13 червня. Оптовий ринок "Сіньфаді" є найбільшим у столиці.