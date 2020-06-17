Новий спалах COVID-19 у Китаї: Пекінський коронавірус більш заразний, ніж Уханьський, - професор інституту вірусології Уханьского університету Чжаньці

Коронавірус, виявлений на одному з найбільших оптових ринків Пекіна Сіньфаді, може виявитися більш заразним, ніж виявлений раніше на ринку морепродуктів в Ухані.

Про це заявив професор інституту вірусології медичного відділення Уханьского університету Ян Чжаньці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В процесі еволюції інфективність вірусу може посилюватися, а може слабшати. Але я вважаю, що виявлений на ринку "Сіньфаді" коронавірус SARS-CoV-2 більш заразний, ніж той, що був на ринку "Хуанань" в Ухані", - заявив учений.

Раніше в Пекіні виявили локальний випадок зараження коронавірусом. Під час перевірки джерело коронавірусної інфекції знайшли на дошці, яку використовували для оброблення імпортованого лосося на ринку Сіньфаді. На наступний день COVID-19 виявлений у двох працівників у Китайському центрі дослідження м'ясної продукції.

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Повідомляється, що в районі Фентай, де розташований ринок, ввели режим воєнного часу, щоб не дати ситуації вийти з-під контролю. Спалах коронавірусу було зафіксовано на ринку 13 червня. Оптовий ринок "Сіньфаді" є найбільшим у столиці.