ДБР викликає колишніх міністрів оборони часів Януковича Лебедєва та Саламатіна у справі Замани

Державне бюро розслідувань викликає Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна. Обидва вони обіймали посади міністрів оборони під час президентства Віктора Януковича.

Повідомлення про виклик опубліковано на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ. Їх обох хочуть бачити в ДБР 19 червня.

Саламатіна викликають на 15 годину до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста "для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046".

До цього ж слідчого у цій же справі на 16 годину викликають на допит Лебедєва.

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Справу під номером №62019000000000046 було порушено стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Дмитро Саламатін був міністром оборони України з 8 лютого 2012 року по 24 грудня 2012 року, Павло Лебедєв обіймав цю посаду з кінця 2012 року по 27 лютого 2014 року.

25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в держзраді.

Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.

Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.

Сам ексглава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.

24 травня 2019 року Апеляційний суд випустив Заману під особисте зобов'язання.