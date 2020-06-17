ДБР викликає колишніх міністрів оборони часів Януковича Лебедєва та Саламатіна у справі Замани
Повідомлення про виклик опубліковано на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ. Їх обох хочуть бачити в ДБР 19 червня.
Саламатіна викликають на 15 годину до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста "для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046".
До цього ж слідчого у цій же справі на 16 годину викликають на допит Лебедєва.
Справу під номером №62019000000000046 було порушено стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.
Дмитро Саламатін був міністром оборони України з 8 лютого 2012 року по 24 грудня 2012 року, Павло Лебедєв обіймав цю посаду з кінця 2012 року по 27 лютого 2014 року.
25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в держзраді.
Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.
Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.
Сам ексглава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.
24 травня 2019 року Апеляційний суд випустив Заману під особисте зобов'язання.