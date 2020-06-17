Повернення корупції у виші через скасування ЗНО не буде, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що скасування ЗНО цього року не планується.

Про це він повідомив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні ухвалимо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. Поки немає ніяких підстав, щоб його не проводити. ЗНО пройде за наміченим планом. Зрада скасовується, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде", - підкреслив Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд зі свого боку робитиме все, щоб вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки вважає неприпустимим скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

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