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Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19

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Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міністерства фінансів Сергію Марченку оприлюднити дані про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 і провести його аудит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Країна повинна бачити, на що йдуть ці кошти. Доручаю Мінфіну провести аудит витрат з Фонду, відзвітувати та опублікувати цю інформацію. Вона повинна оновлюватися щотижня", - зазначив прем'єр.

Розпорядники цих коштів також повинні проінформувати про хід та ефективність використання цих коштів.

"Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже майже 30 млрд грн коштів розподілено", - зазначив прем'єр.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
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  • Rulya Kosh
    Скільки пам'ятаю свою країну, стільки стоїть перед очами набита , смердюча і стара маршрутка.» пєрєдайтє вадітєлю» - і тобі тицяють в ніс засмальцьовані теплі від пітних рук гривні. Як шкода і боляче. Який гішпанський встид за стільки років не навести з публічним транспортом ряд. Розстрілять усіх міністрів транспорту нафуй!!!
  • Phoenix Winner 19b69490
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