Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міністерства фінансів Сергію Марченку оприлюднити дані про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 і провести його аудит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Країна повинна бачити, на що йдуть ці кошти. Доручаю Мінфіну провести аудит витрат з Фонду, відзвітувати та опублікувати цю інформацію. Вона повинна оновлюватися щотижня", - зазначив прем'єр.

Розпорядники цих коштів також повинні проінформувати про хід та ефективність використання цих коштів.

"Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже майже 30 млрд грн коштів розподілено", - зазначив прем'єр.

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