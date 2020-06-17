Шмигаль доручив Мінфіну провести аудит витрат із Фонду боротьби з COVID-19
1 64826
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міністерства фінансів Сергію Марченку оприлюднити дані про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 і провести його аудит.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Країна повинна бачити, на що йдуть ці кошти. Доручаю Мінфіну провести аудит витрат з Фонду, відзвітувати та опублікувати цю інформацію. Вона повинна оновлюватися щотижня", - зазначив прем'єр.
Розпорядники цих коштів також повинні проінформувати про хід та ефективність використання цих коштів.
"Фактично касових видатків там немає і 2 млрд грн, але вже майже 30 млрд грн коштів розподілено", - зазначив прем'єр.