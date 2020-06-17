Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб

Поліцейські під час акцій під Офісом Президента затримали 15 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.

"Так, вже 15 осіб затримано (під час акцій під ОП - ред.) і доставлено в Печерське управління поліції", - зазначила Тищенко.

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

Як повідомлялося, в середу вранці під ОП відбулися акції "партії Шарія" та її супротивників, серед яких були представники "Демократичної сокири" і "Руху ветеранів України".

Пізніше в столичній поліції повідомили, що затримали кількох людей під час акцій в центрі Києва.

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