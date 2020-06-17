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Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб

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Акція на Банковій: поліція затримала 15 осіб
Поліцейські під час акцій під Офісом Президента затримали 15 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.

"Так, вже 15 осіб затримано (під час акцій під ОП - ред.) і доставлено в Печерське управління поліції", - зазначила Тищенко.

Нагадаємо, сьогодні в центрі столиці поліцейські посилили заходи безпеки у зв'язку з проведенням масових заходів.

Як повідомлялося, в середу вранці під ОП відбулися акції "партії Шарія" та її супротивників, серед яких були представники "Демократичної сокири" і "Руху ветеранів України".

Пізніше в столичній поліції повідомили, що затримали кількох людей під час акцій в центрі Києва.

Також читайте: Акція в центрі Києва: за протиправні дії поліцейські затримали кількох людей

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
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  • саша паламарчук
    Акция на Банковой: полиция задержала 15 человек - Цензор.НЕТ 3195
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Те, кому нужен лидер, обычно выбирают себе человека, на которого хотели бы равняться. Лидер - обычно это моральный авторитет, с качествами, к обладанию которыми стремятся его последователи. Шарий - беспринципный мошенник, лоховод, стрелок в спину в прошлом, тот же лоховод и высокооплачиваемая российская медиашлюха в настоящем.
    Видео в котором пациент рассказывает о своих «подвигах»:https://youtu.be/xABEmLllQZA
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