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Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, - Шмигаль

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Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, - Шмигаль
Уряд на засіданні ухвалив відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

" Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Це підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тис. робочих місць", - зазначив прем’єр.

Раніше Міністерство енергетики через прем'єра попросило Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити тимчасову заборону на використання вугільними тепловими електростанціями (ТЕС) природного газу та мазуту як основного виду палива.

За словами т.в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, попри більший економічний ефект від спалювання природного газу, який дуже подешевшав, така заборона необхідна, щоб у державних і приватних вугільних компаній не забирався ринок збуту, шахтарі виходили на роботу і отримували заробітну плату.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Вла
    рудий татарин аплодує стоячи!
  • Николаев Юг
    Лучше атомные э\станции не останавливать.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Ну конечно с радостью. Всё во славу ЗЕбилов им ведь Ротердам+ Пороха был плохой!
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