Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав правоохоронців відкрити проти адвоката Масі Найєма кримінальне провадження за заявою брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака.

Про це Денис Єрмак повідомив у фейсбуці, опублікувавши скриншоти рішення суду, інформує Цензор.НЕТ. В Єдиному реєстрі судових рішень документ поки відсутня.

"Суд зобов'язав поліцію відкрити справу за моєю заявою на скандального адвоката Масі-Мустафа Найєма за ст. 383 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - написав Єрмак.

Як повідомив Єрмак, йдеться про скандал навколо "плівок Єрмака", під час якого народний депутат Гео Лерос і його адвокат Масі Найєм заявили про причетність Дениса Єрмака до торгівлі державними посадами.

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"По-перше, не вказано жодних фактичних обставин у справі, які повинні були бути йому відомі, адвокату Лероса, якщо вже він пише заяви подібного роду. По-друге, на відомих і оприлюднених раніше відеозаписах немає і згадки того, що мій брат може "сприяти" призначенням на якісь посади, на чому наполягає адвокат. І по-третє, жодна людина, ім'я якої звучало на записах не призначена на посаду в держорганах", - заявив Єрмак, коментуючи рішення суду.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а опублікував записи депутата СН Лерос - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.









