Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак. ДОКУМЕНТ
Про це Денис Єрмак повідомив у фейсбуці, опублікувавши скриншоти рішення суду, інформує Цензор.НЕТ. В Єдиному реєстрі судових рішень документ поки відсутня.
"Суд зобов'язав поліцію відкрити справу за моєю заявою на скандального адвоката Масі-Мустафа Найєма за ст. 383 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - написав Єрмак.
Як повідомив Єрмак, йдеться про скандал навколо "плівок Єрмака", під час якого народний депутат Гео Лерос і його адвокат Масі Найєм заявили про причетність Дениса Єрмака до торгівлі державними посадами.
"По-перше, не вказано жодних фактичних обставин у справі, які повинні були бути йому відомі, адвокату Лероса, якщо вже він пише заяви подібного роду. По-друге, на відомих і оприлюднених раніше відеозаписах немає і згадки того, що мій брат може "сприяти" призначенням на якісь посади, на чому наполягає адвокат. І по-третє, жодна людина, ім'я якої звучало на записах не призначена на посаду в держорганах", - заявив Єрмак, коментуючи рішення суду.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.
Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а опублікував записи депутата СН Лерос - "аферистом".
Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.