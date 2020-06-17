Мито на дизпаливо збільшить доходи олігархів за рахунок аграріїв, - УКАБ
Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці організації, передає Цензор.НЕТ.
"Дане подорожчання вартості ДП серйозно вплине на агросектор, особливо на порозі кампанії зі збору врожаїв. В такому разі, підвищення цін призведе до додаткових витрат аграріїв на пальне у розмірі +1,9 млрд грн", - пояснює Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.
Як зазначає Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" за даними 2018 року, агросектор є другим найбільшим споживачем ДТ - 1,13 млн тонн дизеля, що становить майже 20% від загального споживання ДТ в Україні.
"В разі введення навіть мінімального рівня мита, запропонованого ПАТ "Укртатнафта", ціна за один літр дизельного пального може збільшитись на 1,77 грн (нинішня середня ціна 21,2 грн/л)", - йдеться в заяві асоціації.
В УКАБ також зазначають, що на даний момент в Україні нормально функціонують два нафтопереробних заводи - Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" (група "Приват") та Шебелинський ГПЗ "Укргазвидобування", які задовольняють близько 45% потреб українського ринку у бензині та лише 15% - у дизельному паливі, яке є основним засобом виробництва в АПК.
"Очевидно, що обмеження імпорту не вирішить проблеми ефективності українських нафтопереробних заводів і не призведе до відновлення роботи зупинених заводів, адже цей сектор потребує значних інвестицій в оновлення і збільшення власних виробничих потужностей", - йдеться в заяві УКАБ.
Представники УКАБ звертають увагу, що схожа історія зараз відбувається з добривами, коли окремі олігархічні бізнес-структури намагаються ввести обмеження імпорту, квоти, мита і за рахунок аграріїв збільшити свої прибутки. Варто також зазначити, що так само як і з добривами, питання обмеження імпорту вже неодноразово піднімалося. Зокрема, у 2018 році ПАТ "Укртатнафта" вже зверталася до Мінекономрозвитку обмежити імпорт бензину і дизпалива, що фактично призвело б до монополізації ринку палива одним виробником.
Як повідомлялося раніше, до Президента України Володимира Зеленського вже звернулися Нафтогазова Асоціація України (НАУ) і Аграрний Союз України (АСУ) із закликом не допустити введення мита на імпортне дизельне паливо і скраплений газ, яка призведе до суттєвого подорожчання продуктів харчування.