Ліквідація та створення нових районів належать до компетенції Верховної Ради, тому поданий проєкт постанови може змінитися, - Мінрегіон

Остаточне рішення щодо ліквідації та формування нових районів України в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади ухвалюватиме Верховна Рада.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій у відповіді на інформаційний запит УКРІНФОРМу про можливість внесення змін до схваленого Кабміном проєкту постанови Верховної Ради про нові райони в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи, що утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна їхніх меж належать до виключної компетенції Верховної Ради України, конфігурація та склад районів визначаються парламентом та можуть відрізнятися від наведених у вказаному вище проєкті постанови (щодо нових районів - ред)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та за результатами узгоджувальних процедур Мінрегіоном розроблено проєкт постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів", який схвалено Кабінетом міністрів та внесено на розгляд Верховної Ради (реєстраційний номер № 3650 від 15.06.2020).

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Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.