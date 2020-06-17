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Українські митники отримають доплату до зарплати з Фонду боротьби з COVID-19

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Українські митники отримають доплату до зарплати з Фонду боротьби з COVID-19
Кабінет Міністрів розширив за рахунок посадових осіб Державної митної служби України перелік професій, представникам яких визначена доплата до заробітної плати на термін дії карантину з протидії поширення COVID-19 і протягом 30 днів з дня його скасування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Як сказано в пояснювальній записці до постанови, її ухвалення не потребує збільшення видатків державного бюджету, оскільки надбавки будуть виплачені коштом Спецфонду з боротьби з коронавірусом.

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"Відповідно до затверджених кошторисом асигнувань на 2020 рік для Держмитслужби розрахункова середня заробітна плата працівника митниці за період з березня по липень затверджена в розмірі 16361 гривні, відповідно, середньоденна заробітна плата становить 743,7 гривні", - сказано в пояснювальній записці.


Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Edgar Degas
    Ахахаха,это издевательство над лохами с особой жестокостью.
  • SuperVsirf .
    Головне мусарню не забудьте. Найнужденніших
  • Nikos KGB
    а там еще и деньги платят???)))
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