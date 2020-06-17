У Кабміні готують документ для виділення коштів на підвищення зарплат медикам

Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів підготувати на позачергове засідання уряду 19 червня проєкт акта для виділення коштів на підвищення зарплат медикам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та направити до Кабміну на розгляд проєкт акта щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для підвищення надбавок, додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті у ліквідації COVID-19, а також доплат до зарплат окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він пояснив, що йдеться про медпрацівників, зарплата яких - найнижча з усіх категорій осіб, які працюють на вторинному і третинному рівні.

"За нашими розрахунками, сума, яка необхідна на місяць, близько 2 млрд грн", - сказав міністр.

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