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Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського

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Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського
За фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника на акції протесту в центрі Києва розпочато службове розслідування.

Про це повідомив шеф столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що результати розслідування будуть передані в ДБР для ухвалення рішення.

Поліцейського, який застосував силу, на час проведення розслідування усунено від служби.

У НПУ нагадали, що сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії стосовно учасників акції затримали 15 осіб.

При цьому під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Та то мєлочі! А прєдставьтє што билоби єсліби не убралі Порошенка?
  • Підлога Маккартні
    Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 3923
  • Светлана Науменко
    Беркутня знову б'є ногами чоловіка, який не становить загрози. Завтра о 9:30 під ВР буде акція за відставку Авакова та проти надання йому річного імунітету.

    Потасовка на акции протеста в Киеве: за возможное превышение служебных полномочий отстранен полицейский - Цензор.НЕТ 9129
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