Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського
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За фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника на акції протесту в центрі Києва розпочато службове розслідування.
Про це повідомив шеф столичної поліції Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що результати розслідування будуть передані в ДБР для ухвалення рішення.
Поліцейського, який застосував силу, на час проведення розслідування усунено від служби.
У НПУ нагадали, що сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії стосовно учасників акції затримали 15 осіб.
При цьому під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.