Кабмін призначив підполковника поліції Паденка представником Укрбюро Інтерполу

Кабінет Міністрів призначив підполковника поліції Олексія Паденка представником Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Паденко - підполковник поліції, старший інспектор з особливих доручень сектору представників у Генеральному секретаріаті Інтерполу управління взаємодії з Інтерполом та Європолом департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції.

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