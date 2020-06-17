Кабмін призначив підполковника поліції Паденка представником Укрбюро Інтерполу
1 5440
Кабінет Міністрів призначив підполковника поліції Олексія Паденка представником Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Паденко - підполковник поліції, старший інспектор з особливих доручень сектору представників у Генеральному секретаріаті Інтерполу управління взаємодії з Інтерполом та Європолом департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції.