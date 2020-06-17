"Голос" не підтримає законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Рахманін

Фракція "Голос" не голосуватиме за президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це заявляє її лідер Сергій Рахманін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, ні (не голосуватиме, – ред.),тому що це закон, який насправді не має нічого спільного з народовладдям, тому що там є ризики і політичні, і правові. Правові - тому що фактично він суперечить логіці Конституції, оскільки усуває від виконання своїх прямих обов'язків вищий законодавчий орган, який є єдиним законодавчим органом", - сказав Рахманін.

За словами лідера фракції, таїть небезпеку і положення законопроєкту про скасування, ухвалення чи коригування законів на референдумах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук

"Практика скасування, схвалення чи коригування законів на всеукраїнському референдумі - це практика дуже небезпечна. Її використовують дуже обмежено і дуже обережно. Коли дуже багато люфту залишається для тлумачення певних речей, то такий інструмент може бути просто інструментом маніпуляції в руках влади", - наголосив народний депутат.

Він також звернув увагу, що електронне голосування, яке пропонує законопроєкт, також не передбачено Основним законом.

"Його (електронне голосування, – ред.) впроваджувати не можна. Тому що жодної згадки в Конституції про нього немає, відповідно це буде порушенням", - зазначив Рахманін.

На думку керівника фракції, "такий механізм залишає дуже багато запитань, починаючи від того, як забезпечити збереження персональних даних, завершуючи тим, як уберегтися від певних маніпуляцій".

"Якщо країна - з певною практикою захисту, з певними можливостями, з певною історією демократії - це одна історія. Коли у нас, коли можливості маніпуляцій - цього робити не можна", - сказав народний депутат.

Рахманін також зазначив, що перш ніж "прикриватися народом, треба визначитися, що розуміти під словом "народ".

"З точки зору суддів Конституційного Суду, які колись розбирали це питання і була окрема думка суддів КС: щоб посилатися на народ, треба визначити чітко, що мається на увазі... Це дуже красива форма, але з точки зору реального застосування - народ це хто? це 100 людей, 200? Це представники конкретних регіонів? У якій кількості? За яким принципом? Тобто просто народ - це занадто узагальнене визначення для того, щоб такому народу, в такому правовому розумінні давати можливість коригувати закон", - сказав лідер фракції.

Як повідомлялося, ВР у четвер має намір розглянути в першому читанні президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612).