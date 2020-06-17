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Близько 500 тис. українців з інвалідністю отримали одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн, - Лазебна

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Близько 500 тис. українців з інвалідністю отримали одноразову допомогу в розмірі 1 тис. грн, - Лазебна
Завдяки оперативно ухваленим рішенням уряду посилено соціальний захист людей з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це під час брифінгу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Так, майже пів мільйона людей з інвалідністю отримали одноразову цільову допомогу в розмірі 1000 грн. Пенсіонерам і отримувачам державної допомоги, яким встановлено інвалідність, термін якої закінчився під час карантину, автоматично продовжено виплату пенсії чи допомоги у повному розмірі до закінчення карантину та ще 30 днів.

Забезпечено безперебійну роботу протезно-ортопедичних підприємств, ремонт та видачу технічних засобів реабілітації людям, для яких ці засоби є вкрай необхідними.

На сьогодні органам соціального захисту населення на це спрямовано кошти у розмірі 507, 3 млн гривень.

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Лазебна повідомила, що Уряд і надалі працюватиме над посиленням соціального захисту населення, зокрема, осіб з інвалідністю.

Мінсоцполітики розробляє нові соціальні ініціативи, спрямовані на підвищення соціальної справедливості та посилення соціального захисту тих громадян, кому допомога держави потрібна насамперед.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Splav
    Цинизм и унижение, только эти два слова приходят на ум.
  • Олександр Дніпро
    Около 500 тыс. украинцев с инвалидностью получили одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7505
  • oqobo
    получив ту тищу і не знав шо з тими дєнжіщамі дєлать: чи віддати борг однокласнику, який позичав на свєт зі словами "верниш, коли зможеш", чи закрити поточний борг по елєктрічєству - та елєктрики не стали чекати коли йа зможу, та приїхали відключати. Ото йа тут же і сплатив, шоп не відключали.
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