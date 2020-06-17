Новини

Зеленський створив Комітет з питань розвідки

4 43738
Зеленський створив Комітет з питань розвідки
Президент України Володимир Зеленський створив Комітет з питань розвідки і ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Утворити при президентові України Комітет із питань розвідки", - сказано в документі.

Зазначається, що комітет створено "з метою вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".

Цим же указом Зеленський ліквідував Об'єднаний комітет із питань розвідувальної діяльності при президенті України. Документом визначено, що новий комітет забезпечуватиме реалізацію рішень ліквідованого Об'єднаного комітету.

Частину указу засекречено.

Читайте також: Окупанти поширюють фейки про "загрозу наступу" для проведення призову на Донбасі, - ГУР

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • wake up-UA
    А цього вилупка потім теж можна буде за це призначення до суду притягти?
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ага, смотрите ещё наберите туда КВНщиков, парикмахеров, менеджеров, рестораторов
  • wake up-UA
    Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9435
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини