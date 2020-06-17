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ОГП розслідує поїздку депутатів ОПЗЖ у Москву за статтею "державна зрада"

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ОГП розслідує поїздку депутатів ОПЗЖ у Москву за статтею "державна зрада"
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки в Москву представників "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як пояснили в ОГП у відповідь на запит Радіо Свобода, таке рішення ухвалили на виконання постанови Печерського районного суду, який задовольнив скаргу народної депутатки від "Голосу" Соломії Бобровської і зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про державну зраду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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"На виконання ухвали суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України, за фактом поїздки народними депутатами України 10.03.2020 до Москви і переговорів з депутатами Державної думи Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", – заявили в ОГП.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Так удобно стоят...мечта пулеметчика.
  • Maxim Ak-Murza
    Этой шайке еще ордена за это дадут, как Вилкулу-старшему.
  • wake up-UA
    https://censor.net/user/255409

    Показуха бурной деятельности. Старо, как мир...

    ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 6677
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