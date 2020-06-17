Профільний комітет ВР відмовився підтримати оновлену програму Кабміну
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Парламентський комітет з питань економічного розвитку на засіданні в середу відмовився підтримати оновлену програму уряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", підтримали урядову програму тільки п'ять членів комітету, ще чотири з присутніх проголосували "проти" і стільки ж утрималися.
Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді визначитися щодо документа шляхом голосування.
Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Пізніше уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.