Профільний комітет ВР відмовився підтримати оновлену програму Кабміну

Парламентський комітет з питань економічного розвитку на засіданні в середу відмовився підтримати оновлену програму уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", підтримали урядову програму тільки п'ять членів комітету, ще чотири з присутніх проголосували "проти" і стільки ж утрималися.

Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді визначитися щодо документа шляхом голосування.

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Пізніше уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.

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