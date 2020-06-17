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Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду

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Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду
Правоохоронний комітет парламенту ухвалив рішення внести постанову фракції "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до порядку денного сесії Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії.

"Комітет проголосував за передачу цього питання в сесійний зал Ради. Це рішення не означає автоматичне включення розгляду постанови до порядку денного, але тепер Аваков на крок ближче до відставки", - уточнюється в повідомленні.

Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду 01

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Нагадаємо, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606).

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Топ коментарі

  • Ян Янович cacd0b1a
    эта собакова, столько компромата насобирала на эту и прошлую власть, что трудно будет собрать голоса
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    После отставки Авакова поставят какого-нибудь совершенно откровенного ватника. Попомните мое слово.
  • Sergey Pupkin
    Оставить гуано?
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