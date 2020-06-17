Правоохоронний комітет передав проєкт постанови про відставку Авакова в Раду

Правоохоронний комітет парламенту ухвалив рішення внести постанову фракції "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до порядку денного сесії Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії.

"Комітет проголосував за передачу цього питання в сесійний зал Ради. Це рішення не означає автоматичне включення розгляду постанови до порядку денного, але тепер Аваков на крок ближче до відставки", - уточнюється в повідомленні.

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Нагадаємо, 5 червня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України (№3606).