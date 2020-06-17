Чоловіка, який одним ударом убив покупця в столичному супермаркеті, засуджено на 7 років
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".
За підтримки державного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 5 судом оголошено обвинувальний вирок 35-річному киянину, який у ході конфлікту в супермаркеті завдав смертельний удар чоловікові та понад 2 тижні переховувався від правоохоронців.
Інцидент трапився на початку квітня 2019 року в ТЦ на вул. Калнишевського в Оболонському районі столиці.
Обвинувачений на ґрунті раптово виниклого конфлікту з відвідувачем наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу та знепритомнів. У результаті потерпілий отримав травми у вигляді ушкоджень головного мозку, перелому кісток склепіння і основ черепа. Наступного дня від отриманих травм чоловік помер.
Вироком Оболонського райсуду обвинуваченого визнано винним за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого) та засуджено до 7 років позбавлення волі.